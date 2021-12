Fête des Lumières à Lyon : cinq établissements mis en demeure pour non respect des règles sanitaires

Le dispositif mis en place par la Préfecture du Rhône a été renforcé lors de la deuxième soirée de la Fête des Lumières, afin de faire respecter les mesures sanitaires au sein des périmètres mis en place par Pascal Mailhos, le préfet.

Parmi les mesures en place : le port du masque, l’interdiction de la vente ambulante, l’interdiction de la vente sur les pas-de-porte et l’interdiction de boire et de se restaurer sur la voie publique.

Au total, plus de 1 000 personnes et 50 établissements ont été contrôlées, avec rappel des règles sanitaires. Ces contrôles ont donné lieu à :

• 5 mises en demeure de fermeture administrative de bars et restaurants.

• la fermeture administrative d’un restaurant.

• 1 verbalisation pour vente ambulante.

• 6 verbalisations pour défaut de pass sanitaire là ou il est exigé.

• 26 verbalisations pour défaut de port du masque (89 personnes évincées du périmètre pour ce motif).

Ce vendredi matin, une réunion s’est tenue entre Pascal Mailhos et Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui ont rappelé l’importance des gestes barrières, même en extérieur, alors que la cinquième vague épidémique frappe le pays de plein fouet. Les messages d’information sur le port du masque obligatoire et l’interdiction de boire et se restaurer sur la voie publique vont être encore renforcés. Les contrôles de police se poursuivront.