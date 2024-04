L’emploi salarié augmente dans la filière viti-vinicole.

Pour cause, l’Insee et la Draaf ont présenté hier les résultats de leurs travaux menés entre 2015 et 2020.

L’étude a été menée sur tout ce bassin qui regroupe 12 départements et sur l’ensemble des acteurs participant à la production et à la commercialisation du vin.