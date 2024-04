Après plus d'un an de travaux, le gouvernement rend son verdict. Le projet de la loi sur la fin de vie doit être présenté en Conseil des ministres ce mercredi, avant d'entamer un long chemin parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Bien que le projet de loi sur la fin de vie prévoit d'aider certains patients à se donner la mort, le mot "suicide" lui est exclu du texte. Un choix salué par des acteurs de la prévention du suicide, mais aussi contesté.