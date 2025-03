Fonseca face à la commission, sa défense s’organise

Paulo Fonseca va connaître sa sanction mercredi. L’entraîneur de l’OL, qui a violemment contesté une décision arbitrale lors du match contre Brest (2-1) dimanche, se retrouve devant la commission de discipline de la LFP après avoir heurté tête contre tête l’arbitre Benoît Millot. Un geste rare qui pourrait lui valoir une lourde suspension. La commission se réunira ce mercredi en début de soirée, l'entraîneur de l'OL y participera en visio-conférence depuis Bucarest où la délégation de l'OL va s'envoler ce mercredi en début d'après-midi en prévision de son 1/8e de finale aller de la Ligue Europa contre le FCSB jeudi soir. La décision sera probablement rendue en fin de soirée.

Un homme défendu par ses pairs

Alors que l’incident a choqué, plusieurs figures du football ont tenu à défendre Fonseca, qu'ils ont tous côtoyé par le passé.

Tiago Pinto, aujourd’hui directeur sportif de Bournemouth, insiste sur la personnalité du Portugais : « Paulo est une personne intègre, polie et très calme. L'événement du match contre Brest ne reflète en rien sa personnalité. Je suis sûr qu’il regrette profondément son geste. Dans le football, les émotions nous amènent parfois à des réactions inattendues. »

Même soutien du côté de Darijo Srna, directeur sportif du Shakhtar Donetsk, qui l’a fréquenté plusieurs années : « J’ai travaillé avec Paulo au Shakhtar et je peux dire qu’il a toujours été un modèle de professionnalisme. Il s’est toujours engagé de manière positive avec ses joueurs et son staff. Ce qui lui arrive en France est surprenant, car je l’ai toujours vu très respectueux envers les arbitres. Mais parfois, nos émotions prennent le dessus. »

José Fonte, ancien international portugais, appuie ce plaidoyer : « Paulo s’est toujours montré comme une personne respectueuse, polie et professionnelle. Tous ceux qui ont travaillé avec lui le savent. C’était une situation anormale et exceptionnelle, et je suis sûr qu’elle ne se reproduira plus jamais. »

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a également tenu à prendre sa défense : « Paulo Fonseca a toujours été un professionnel exemplaire, tant sur le terrain qu'en dehors. Tous ceux qui le connaissent savent sa droiture de caractère, sa passion pour le football et son respect pour le jeu et tous ceux qui y participent. Les situations stressantes arrivent dans le football, mais cela n'efface pas le sérieux et l'engagement de Paulo Fonseca pour ce sport. »

Un mea culpa immédiat

Dès la fin du match, Fonseca avait tenu à exprimer ses regrets : « Je voulais m’excuser pour ce geste. Je ne devais pas faire ça, c’est la vérité », a-t-il reconnu à chaud.

Dès lundi, il a adressé un courrier officiel à Antony Gautier, directeur de l’arbitrage, et Amaury Delerue, manager des arbitres français. Dans ce texte, il insiste sur sa démarche de repentance : « J’assume l’entière responsabilité de mon erreur sans vouloir inventer une quelconque excuse à ce geste irréfléchi. Je regrette profondément cette attitude contraire à mes principes de vie. »

L’OL, par la voix de son directeur général Laurent Prud’homme, a également annoncé une sanction interne à l’encontre de son entraîneur. De son côté, Fonseca a pris l’initiative de rencontrer des arbitres amateurs à Lyon dans le cadre de travaux d’intérêt général, une démarche inédite pour un coach de Ligue 1.

Reste à savoir si ces éléments pèseront dans la décision de la commission de discipline. Verdict ce mercredi soir.

