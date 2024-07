Annoncé hier soir, un vote a été organisé par chaque commune afin de déterminer qui serait pour ou contre la fusion. Celle-ci a été approuvée par 22 voix contre 3. Il reste à savoir quel nom sera donné à la nouvelle commune, et les idées divergent : Terres d’Eau, Entre Deux Rives, Confluence Saône Doubs, et Saône Doubs Confluence. Mais les deux noms retenus par les communes sont Terres d'Eau et Confluence Saône Doubs.

K.M