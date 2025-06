Gims enflamme la LDLC Arena : quatre dates exceptionnelles en novembre 2025 à Lyon !

En 2013, l’artiste entame une carrière solo avec Subliminal, un album écoulé à plus d’un million d’exemplaires. Le tube J’me tire l’installe définitivement en haut des charts. GIMS ne ralentit pas : Mon cœur avait raison (2015), Ceinture noire (2018) et Le Fléau (2020) le consacrent comme un poids lourd de la pop urbaine, capable d’alterner ballades sentimentales et refrains calibrés pour les stades.

En 2019, GIMS entre dans l’histoire en devenant le premier artiste urbain français à remplir le Stade de France, avec plus de 72 000 spectateurs. Ce concert monumental confirme son statut de showman incontournable, entre pyrotechnie, chorégraphies millimétrées et communion avec le public.

Polyglotte, GIMS ne se limite pas à l’Hexagone. Il collabore avec Sia, Pitbull, Lil Wayne, Maluma ou encore Sting, prouvant sa capacité à rayonner bien au-delà des frontières francophones.

Enfin, en 2025, GIMS entame "Le Dernier Tour", une tournée d’envergure marquant un tournant dans sa carrière. Avec pas moins de quatre dates à la LDLC Arena de Lyon-Décines, il confirme que sa popularité ne faiblit pas.