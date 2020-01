Grammy Awards 2020 : le palmarès de la 62ème cérémonie

Ce dimanche, la 62ème cérémonie des Grammy Awards a battu son plein. Et Billie Eilish, 18 ans, a empoché beaucoup de prix. Avec son style pop originale et son univers plutôt sombre, la jeune femme gagne le prix d’album de l’année avec “When we fall asleep where do we go ?” ainsi que l’enregistrement de l’année pour “Bad Guy”.

Sacrée récemment “révélation de l’année” et “chanson de l’année”, elle est la plus jeune à avoir réussi un tel exploit depuis le début de la compétition.

Le palmarès complet :

Meilleure vidéo musicale: Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Meilleur album de rap: Tyler, The Creator, “Igor”

Meilleur album de rock: Cage The Elephant, “Social Cues”

Meilleur album pop vocal: Billie Eilish, “when we fall asleep where do we go ?”

Meilleure performance pop solo: Lizzo, “Truth Hurts”

Meilleur duo ou performance collective pop: Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

Meilleur album de musique urbaine contemporaine: Lizzo, “Cuz I Love You (Deluxe)”

Meilleur album de R&B: Anderson .Paak

Meilleur album de musique alternative: Vampire Weekend, “Father of the Bride”

Meilleur album de musique du monde: Angelique Kidjo, “Celia”