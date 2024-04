Grève des contrôleurs aériens : l’aéroport Lyon Saint-Exupéry également touché

Alors que 75% des vols vont être annulés ce jeudi 25 avril à l'aéroport de Paris Orly, celui de Lyon Saint-Exupéry ne va pas y échapper. Si aucun chiffre exact a encore été partagé, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) devrait demander à l'aéroport Saint-Exupéry d'annuler "seulement" 50% des vols. En plus des annulations, des gros retards sont également à prévoir.

Pour cause, la profession réclame un meilleur accompagnement, plus de salaire et se plaignent des échecs de négations avec la DGAC concernant ces points.

La menace d'une grève plane aussi sur le pont de l'Ascension, les 9, 10 et 11 mai prochain selon l'AFP.

M.D