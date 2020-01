Il survit seul en Alaska pendant plus de 20 jours

Un Américain a survécu après avoir passé plus de 20 jours dans l’Alaska, après l’incendie de sa cabane.



Avec le froid polaire et les chutes de neige, Tyson Steele n’avait plus de toit. Âgé de 30 ans, l’homme décide alors d’écrire un immense “SOS” dans la neige. Il a finalement été secouru et repéré par les autorités locales en faisant de grands signes en direction de l’hélicoptère.



Pendant ces 20 jours, il a pu se nourrir avec le restant de son stock de pots de beurre de cacahuète. Il ne lui restait que 10 jours de ration !

