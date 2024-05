Initiation à la robotique : les élèves de l’école Gustave Courbet découvrent Buddy avec l’IUT de Chalon et DLM Soft

Les élèves de l’école Gustave Courbet à Champforgeuil ont eu l’opportunité de découvrir Buddy, un robot social, lors d’un atelier organisé par Régina, étudiante en BUT Génie Industriel et Maintenance à l’IUT de Chalon-sur-Saône. Avec l'aide de l’entreprise informatique DLM Soft, Régina a pu présenter plusieurs robots Buddy aux jeunes élèves. Cette initiative a permis aux enfants d’explorer la robotique de manière interactive et ludique, illustrant le potentiel éducatif des technologies modernes. Ce projet démontre les bénéfices de la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises technologiques pour enrichir l'apprentissage en milieu scolaire.