Aller à l'album
Isère : interpellation du suspect dans l’agression du maire de Villeneuve-de-Marc

Le suspect de l’agression à l’arme blanche du maire de Villeneuve-de-Marc (Isère), Gilles Dussault, 63 ans, a été arrêté ce vendredi 8 août à Charantonnay, après deux jours de cavale.

Le pronostic vital de l’élu avait été engagé, ce qui n’est plus le cas désormais.

L’individu de 59 ans est accusé de l’avoir blessé à trois reprises, dont deux fois au thorax, dans un contexte de litige lié à des travaux non autorisés.

Placé en garde à vue, il fait l’objet d’une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique et violences aggravées.

C.P

Nos actualités
