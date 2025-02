⁦@lyonmag⁩ ⁦@LyonPeople⁩ ⁦@Le_Progres⁩ c’est la confirmation que ce terrible accident aurait pu être évité⁦ ⁦@Gregorydoucet⁩1 remise en cause rapide et sérieuse s’impose : on est plus dans le dogme mais dans la Securité des citoyens et dans la gestion! pic.twitter.com/NWy4YXtpJ9