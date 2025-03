Dans le cadre de la journée des droits des femmes, ce samedi matin, la CGT organisait une opération de tractage au rond point de la poste, à Louhans, pour marquer le coup de l’association de la journée de lutte pour les droits des femmes.

L’union locale du syndicat a distribué un tract dénonçant les inégalités de rémunération et de carrière dans les entreprises et à la maison ou encore les violences sexistes et sexuelles.

R.H