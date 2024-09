Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la base pétrolière interarmées de Chalon-sur-Saône va ouvrir ses portes au public. Ainsi le dimanche 22 septembre entre 10h et 18h il sera possible de découvrir les lieux avec notamment une exposition de véhicules et de matériel, de la fresque des 30 ans ainsi qu’une visite du musée, entre autres.