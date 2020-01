“Kaamelott” : Alexandre Astier dévoile le premier teaser !

Pour la première adaptation sur grand écran de sa célèbre fiction diffusée sur M6 de 2005 à 2009, Alexandre Astier a dévoilé sur son Twitter un premier teaser du film “Kaamelott”. Il sortira avec deux mois et demi d’avance, soit l’été prochain.

La patience est un plat qui se prépare à l'avance.



Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu.



Pour fêter ça : teaser.#KaamelottPremierVolet pic.twitter.com/aaAX7j3yVR — Alexandre Astier (@AAstierOff) January 22, 2020

Dans le casting on retrouvera les habitués tant chéris par le public : Frank Pitiot (Perceval), Jean-Christophe Hembert (Karadoc), et Lionnel Astier (Léodagan) seront de la partie. On reconnait dans ce premier teaser mystérieux, Alain Chabat, Antoine de Caunes, Clovic Cornillac ou encore Sting…