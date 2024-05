La cour de l’Hôtel de Ville de Lyon transformée en piste de danse

Le 17 mai prochain, la cour de l'hôtel de ville de Lyon sera transformée en piste de danse le temps d'une soirée, pour la 3e édition du Disco Club.

Un événement qui permet de concilier la vie festive et la quiétude des habitants puisque la particularité de ce concert est que chaque participant sera équipé d'un casque qui lui permet de choisir le volume mais également le programme musical que la personne souhaite écouter. Ainsi les participants auront le choix entre trois programmes différents, proposés par 5 artistes qui défileront de 19h à 00h30. De l'ambiance disco à l'ambiance hip/hop & trance en passant par une ambiance des années 90's-00's, tout le monde trouvera ce qui lui plaît.

De plus, de nombreux stands seront mis en place lors de ce concert : un stand de maquillage et paillettes, un stand de restauration assuré par "Gus et Gas", avec une offre végétarienne mais également une happyhour sur toutes les boissons de 19h à 20h.

M.D