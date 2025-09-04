La France et la Suisse signent un accord inédit sur la gestion des eaux du Rhône

La France et la Suisse ont signé un accord historique pour coordonner la gestion des eaux du lac Léman et du Rhône, face à la baisse du débit du fleuve. Une commission sera créée pour gérer sécheresses, crues et usages du Rhône.
La France et la Suisse ont signé un accord historique pour coordonner la gestion des eaux du lac Léman et du Rhône, face à la baisse du débit du fleuve. Une commission sera créée pour gérer sécheresses, crues et usages du Rhône.
