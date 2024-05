La Stéphanoise : 20ème année d’une course 100% solidaire

Le samedi 15 juin 2024, la course au féminin « La Stéphanoise » célèbre son 20e anniversaire et revient pour une course 100% féminine et solidaire. Les bénéfices de la course seront majoritairement reversés aux associations Les Yeux du Cœur et la Ligue contre le cancer.

Exceptionnellement cette année, la course est ouverte à tous, les Stéphanoises invitent les Stéphanois à courir avec elles, avec un départ annoncé à 9h30 au parc de l'Europe pour les femmes, et à 11h00 pour les hommes.

De plus, une crèche sera mise à disposition pour les participants ayant des enfants sans solution de garde et une course sera prévu à 12h30 et 12h45 pour les enfants âgés de 5 à 12 ans.

Pour l'inscription c'est ici.

