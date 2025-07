La Ville de Mâcon est placée en alerte sécheresse par la préfecture de Saône-et-Loire. Cette restriction est justifiée par l'absence de pluie significative et des températures très élevées. Depuis aujourd’hui, il est notamment interdit d’arroser vos pelouses en journée, de remplir vos piscines et de laver vos véhicules hors des stations équipées de systèmes économes en eau. L'objectif : préserver la ressource et anticiper des restrictions plus sévères.