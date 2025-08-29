La WWE Smackdown retrouve l’ambiance du public lyonnais ce soir

La WWE revient à Lyon pour un nouveau Smackdown à la LDLC Arena ce soir, avec Cody Rhodes, John Cena et les plus grandes stars féminines. Après le succès de mai 2024, le public lyonnais promet à nouveau une ambiance exceptionnelle.
CC
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Urban
La WWE revient à Lyon pour un nouveau Smackdown à la LDLC Arena ce soir, avec Cody Rhodes, John Cena et les plus grandes stars féminines. Après le succès de mai 2024, le public lyonnais promet à nouveau une ambiance exceptionnelle.
CC