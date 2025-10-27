L’accueil chaleureux des lyonnais lors de la 56ème étape du marathonien Alban Pellegrin

Dimanche 26 octobre, la place Bellecour s’est animée avec ferveur à l’arrivée du marathonien Alban Pellegrin. Ce lyonnais, connu pour son passage dans l’émission de survie Koh Lanta en 2015 et 2018, s’est lancé dans un défi nommé « Je cours pour vous ». L’objectif ? Courir 72 marathons en 72 jours dans le but de récolter des fonds pour la Fondation du Souffle qui lutte contre les maladies respiratoires. Cette 56ème étape s’est donc soldée dans la joie et l’émotion, alors que la cagnotte dépasse désormais les 16 500 euros de dons collectés.

VHP