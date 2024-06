L’ancienne Miss France de Charnay-lès-Mâcon Marine Lorphelin va remplacer Michel Cymes sur France 5 à la rentrée et présentera l’émission « Prenez soin de vous ». Elle avait déjà été animatrice avec Christophe Dechavanne en 2014 et 2015 dans l’émission « Les Extra-ordinaires » et a également été chroniqueuse dans « Le magazine de la santé » puis sur « Télématin ».