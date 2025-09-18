L’AS Saint-Etienne recevra samedi Reims sans Aïmen Moueffek

L’AS Saint-Étienne reçoit Reims samedi, à l’occasion de la 6e journée de Ligue 2. Les Verts devront composer sans Aïmen Moueffek, toujours absent.
La présence de Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili n’est également pas certaine.
M.L
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Urban
L’AS Saint-Étienne reçoit Reims samedi, à l’occasion de la 6e journée de Ligue 2. Les Verts devront composer sans Aïmen Moueffek, toujours absent.
La présence de Mahmoud Jaber et Zuriko Davitashvili n’est également pas certaine.
M.L