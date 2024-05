L’AS Saint-Étienne reçoit Rodez dans un stade Geoffrey-Guichard comble

Dans le cadre de la 37e et avant dernière journée de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne, 2e de Ligue 2 accueille Rodez ce vendredi soir à 20h45, dans un match à enjeu pour les deux équipes. Du côté stéphanois, les hommes d'Olivier Dall'Oglio visent la montée en Ligue 1 et cela passe par une victoire dans cette dernière rencontre de la saison à domicile, dans un stade Geoffrey-Guichard encore une fois à guichets fermés. Une victoire est primordiale dans le duel avec Angers (qui se déplace à Annecy) pour la 2e place, significative de montée directe dans le plus haut échelon du football français.

Rodez actuellement 4e, se trouve en bonne position pour disputer les barrages en fin de saison afin d'espérer monter en Ligue 1. Une victoire à l'extérieur peut leur permettre de confirmer cette 4e place.

Coup d'envoi ce vendredi à 20h45.

M.D