L’ASSE décroche sa première victoire de la saison

L'AS Saint-Étienne décroche sa première victoire de la saison en Ligue 2 ce samedi. Les Verts se sont imposés à domicile, au stade Geoffroy-Guichard, sur le score de 4 buts à 0.

Une rencontre marquée par un superbe lob de Joshua Duffus à la 27e minute de jeu. Mahmoud Jaber a doublé la mise en début de seconde période. Entré en jeu à la 46e minute, Irvin Cardona a inscrit la troisième réalisation de la soirée à la 56e minute. La victoire a été scellée par Davitashvili, auteur d’une frappe qui a trouvé le petit filet.

M.L