Aller à l'album
    Lyon 98.4 FM

    Villefranche 94.7 FM

    Bourgoin 97.8 FM

    Vienne 95.1 FM

    Lyon et Région DAB+

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

    Saint-Étienne DAB+

    Grenoble DAB+

    Avignon DAB+

    Marseille DAB+

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

    Webradio Tonic Radio Latino

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

    Webradio Tonic Radio Urban

L’ASSE décroche sa première victoire de la saison

L'AS Saint-Étienne décroche sa première victoire de la saison en Ligue 2 ce samedi. Les Verts se sont imposés à domicile, au stade Geoffroy-Guichard, sur le score de 4 buts à 0.

Une rencontre marquée par un superbe lob de Joshua Duffus à la 27e minute de jeu. Mahmoud Jaber a doublé la mise en début de seconde période. Entré en jeu à la 46e minute, Irvin Cardona a inscrit la troisième réalisation de la soirée à la 56e minute. La victoire a été scellée par Davitashvili, auteur d’une frappe qui a trouvé le petit filet.

M.L

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

