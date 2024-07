À cause de travaux dans l'église, le Christ a été déplacé de l'édifice pour faciliter la rénovation. Étant inaccessible depuis de nombreuses années, l'église Notre-Dame de Saint-Chamond subit des travaux interminables et doit protéger le Christ afin de conclure au plus vite. La statue a été enveloppée dans diverses matières pour la garder en parfait état.

K.M