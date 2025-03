Le délégué interministériel Mathias Ott sera présent ce mercredi dans la Ville de Lyon

Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Mathias Ott part à la rencontre d'acteurs engagés à Lyon ce mercredi 5 mars 2025. Sa visite a pour objectif d'intensifier la coopération entre la DILCRAH et les partenaires associatifs et institutionnels. Tout un parcours l'attend durant cette journée : à 14h45 il sera présent rue des Capucins, à 17h à Rillieux-la-Pape et à 19h au Comoedia de l'avenue Berthelot à l'occasion du festival de cinéma LGBTQI Écran Mixte. Une journée importante sous le signe de la diversité et de l'acceptation.

L.P