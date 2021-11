Le Département de Saône-et-Loire veut planter des arbres

Le Département de Saône-et-Loire a mis en place le Chèque-Arbre 71. Le but est de planté le plus possible pour lutter contre le réchauffement climatique.



Les communes et aux associations pourront déposer un dossier de candidatures du 1er janvier au 30 avril .



L’objectif de la Saône-et-Loire est de planter 600 000 arbres d’ici 2030

Une plateforme dédiée sera mise en place sur le site internet du Département. Elle ouvrira le 1er janvier 2022.