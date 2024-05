Le festival Fêtes Escales de retour à Vénissieux le 12 juillet prochain

Le festival Fêtes Escales se déroulera du 12 au 14 juillet prochain au parc Louis-Dupic de Vénissieux. Pour la 26ème édition du festival, les organisateurs ont choisi de mêler des talents locaux à des artistes nationaux et internationaux dans cette ville cosmopolite. Ils ouvriront le bal avec du rap, avec en tête d'affiche Georgio, mais également Cyrious. D'autres artistes de rock, de jazz, de hip-hop et d'électro, tels que Pixvae, Mamans du Congo, et Rrobin, ainsi que l'Orchestre National de Barbès, sont au programme.

Un pique-nique traditionnel, des espaces de jeux en bois, et une dictée seront également organisés.

@ville de Vénissieux

Le festival s'engage sur la voie de l'éco-responsabilité avec la volonté de limiter son empreinte environnementale et de favoriser des pratiques durables, telles que l'utilisation de gobelets réutilisables, le tri sélectif, les produits locaux, et les buvettes associatives.

Nicolas Gonthier, programmateur et coordinateur du festival

Bayrem Braïki, adjoint au maire de Vénissieux délégué au développement de la culture et au développement numérique