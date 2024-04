Lyon : les noms des deux porteurs de la flamme paralympique dévoilé

A l'occasion de la semaine Olympique et Paralympique, la Ville de Lyon a dévoilé les noms des porteurs de la flamme olympique qui passera en plein cœur de la ville le 26 août. Lyon étant la plus grande ville à accueillir cette flamme, c'est l'occasion d'offrir de la visibilité au handisport et à l'égalité femme-homme, elle a décidé de mettre à l'honneur deux personnalités :

Michel Sorine, président de la société Extrasport créée en 2000. Il organise des événements sportifs outdoor à Lyon et dans toute la France comme de la courses à pied, du trail, du triathlon, et du vélo.

Ines Dahmani, vice présidente du club de Lyon la Duchère en charge des féminines et de la féminisations du club.

La ville organise également du 3 au 10 avril au Palais des sports de Gerland l'événement "Les Jeux sous toutes ses formes". Lyon souhaite rendre accessible les JO de façon ludique et populaire. Cet événement municipal gratuit est à destination des enfants et du grand public. Au programme des jeux d'adresse, de précision et de réflexion ainsi que des sports collectifs encadrés par des animateurs.

INFORMATIONS PRATIQUES



Dates : du 03/04/2024 au 10/04/2024

Infos dates - horaires supplémentaires

Semaine : 9h - 19h sauf mercredi 9h30 - 22h

Week-end : 9h - 18h



Lieu

Palais des sports - Grand Palais

350 avenue Jean Jaurès – Lyon 7eme

J.B