Le Rhône présente son nouveau Centre départemental de santé et d’éducation Sexuelle

La création de ce centre a pour objectif de moderniser, restructurer et revisiter l'offre de service déjà existante afin de répondre au mieux aux besoins des Rhodaniens. Un numéro de téléphone sera mis en place du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h pour répondre à toutes les sollicitations : le 09 69 369 369.

De plus, le nouveau Centre départemental de santé et d'éducation sexuelle disposera de locaux dans plusieurs communes : Villefranche-sur-Saône, Tarare, l'Arbresle et Genas. Mais également des interventions ponctuelles à Belleville-en-Beaujolais, Thizy, Saint-Symphorien-sur-Coise, Mornant et Condrieu à terme.

Le nouveau service, gratuit et anonyme si besoin, proposera une offre de service diversifiée comme des consultations médicales, des actions collectives de prévention, de formation et sensibilisation et de nombreux autres services comme l'Interruption volontaire de la grossesse (IVG) médicamenteuse avec une prise en charge globale par exemple.

M.D