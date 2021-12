Lego Master : deux Rhodaniens candidats lors de la saison 2

Âgés de 23 ans, originaires du Rhône et amis, Sandor et Loïc ont choisi de participer ensemble à l’émission Lego Master, diffusée sur M6 et présentée par Éric Antoine, qui va lancer sa saison 2 le mardi 28 décembre à 21h05.

Les deux jeunes hommes, qui sont autoentrepreneur, pour le premier, et développeur informatique, pour le second, seront les benjamins du concours.