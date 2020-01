Les bons plans du 24 au 26 janvier

Nouvel an chinois, Lyon

C’est assurément l’événement le plus festif des communautés asiatiques. Pour le Nouvel An Chinois (ou « fête du printemps »), on danse, on en prend plein les yeux et on mange !

Dimanche 26 janvier 2020 à 11h30

Quartier de la Guillotière, 69123 Lyon

Plus d’informations ici

Le moi de la danse, Lyon

Let’s dance ! En ce début d’année, Les Subsistances vous invitent à vous questionner sur la danse et votre rapport à la danse à l’occasion du festival « Le MOI de la danse ». Pour cette 5ème édition, ce véritable laboratoire de pratique et de création artistique présente des chorégraphes audacieux et singuliers et propose un programme riche autour de la danse.

24, 25 et 26 janvier

Les subsistances, Quai Saint Vincent, 69001 Lyon

Plus d’informations ici

Salon du fitness, Lyon

Envie de tester un nouveau cours, une pratique qui cartonne ? Découvrez des innovations, les derniers équipements high-tech, conseils, interlocuteurs impliqués, professionnels aguerris…

Le 24, 25 et 26 janvier de 10 h à 18 h

Palais des sports de Gerland,

Plus d’informations ici

Cité du Chocolat Valrhona, Tain-l’Hermitage

Au cœur de la vallée du Rhône, entre les contreforts des grands vignobles de Tain-l’Hermitage et le fleuve, se trouve Valrhona. “Imaginons le meilleur du chocolat”, voilà ce que l’on vous propose à Valrhona. Alors oui, avant d’aller déguster laissons-nous porter par l’imagination !

12 avenue du Président Roosevelt, 26600 Tain-l’Hermitage

Plus d’informations ici

Projections de films Bollywood, Grenoble

Bollyciné Grenoble commence l’année 2020 en vous proposant deux films : Tanhaji et Street Dancer 3D, un film de danse moderne.

Du 25 janvier au 26 janvier de 16h00 à 19h00

Pathé Grenoble et Pathé Echirolles 21, bd Maréchal-Lyautey

Plus d’informations ici

Bourse aux vêtements, Vienne

Organisé par le Club Léo Lagrange et Demain Ad’Vienne. Apportez un vêtement ou un accessoire de mode et repartez avec un autre.

Le 25 janvier 2020 de 14h00 à 18h00

Au club Léo Lagrange

56 rue de Bourgogne, Vienne

Plus d’informations ici

Les conscrits

24 janvier 2020

Villefranche : Retraite aux flambeaux à 20h.

25 janvier 2020

Fleurie : Défilé humoristique à 19h

Saint-Didier sur Chalaronne : Défilé humoristique à 19h

Villefranche : Défilé des fanfares à 16h en rue Nat puis concert place des Arts.

26 janvier 2020

Fleurie : Vague et fête des conscrits de la 8 à 11H30 au parc municipal.

Saint-Didier sur Chalaronne : Vague et fête des conscrits de la 0 à 11h30

Villefranche : Vague et fête des conscrits de la 0. 11h00

Plus d’informations ici