Les collèges de Lyon équipés de distributeurs de protections menstruelles gratuites

À la rentrée 2024, tous les 82 collèges publics de la Métropole de Lyon seront dotés de distributeurs de protections menstruelles gratuites, une initiative annoncée le 28 mai, Journée mondiale de l’hygiène féminine. Ce dispositif vise à lutter contre la précarité menstruelle qui touche plus de deux millions de personnes en France, notamment les étudiantes, en offrant un accès autonome et pérenne aux protections. Déjà testé dans 21 collèges depuis novembre 2022, ce programme s’accompagne de guides éducatifs et d’expositions pour briser le tabou des règles.