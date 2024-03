Les impôts locaux augmentent de 15% 

Ce lundi, Saint-Étienne organisait son conseil municipal. Au menu : le vote du budget primitif 2024.

Compte tenu du contexte, la ville a annoncé l’augmentation des impôts locaux. "Après la suppression de la taxe d'habitation, la taxe foncière est le seul levier qu'il nous reste", a indiquer Nora Berroukeche, adjointe déléguée aux finances.

Les taux d'imposition vont augmenter de 15%. Cela concerne la taxe foncière (sur le bâti et le non-bâti) et la taxe d'habitation résiduelle. La taxe foncière sur les propriétés bâties s'élèvera à 44,68% et à 48,62% sur les propriétés non bâties.

Cette augmentation doit permettre de dégager une épargne nette de dix millions d'euros dès cette année.

S.R