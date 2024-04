Ligue des Champions féminine : mené 0-2 l’OL renverse le PSG et s’impose 3-2 !

Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain, 1/2 finale aller de la Ligue des Champions féminine : 3-2 (0-1). Buts : Katoto (45e, 49e) pour le PSG. Diani (80e), Dumornay (84e), Majri (86e) pour l'OL.

Devant 38 466 spectateurs (affluence record pour un match de l'OL féminin à domicile), l'équipe de Sonia Bompastor a renversé le Paris Saint-Germain 3-2 après avoir été menée 0-2 jusqu'à dix minutes de la fin. Entreprenantes mais pas assez tueuses au cours de la première période, les Lyonnaises ont été punies par un doublé de Katoto, avec deux buts inscrits juste avant et juste après la pause.

D'abord sonnées par le scénario, les Fenottes ont su relever la tête et relancer le suspense grâce à un but de Diani à dix minutes du terme. Portées par une ambiance incandescente, les Lyonnaises n'en sont pas restées là : un missile de Dumornay et une frappe croisée de Majri leur ont permis de s'imposer et de prendre un avantage comptable et psychologique essentiel avant le match retour.

Une fin de match absolument phénoménale 🤯 Les joueuses de Sonia Bompastor viennent de marquer le 3e but de la rencontre, elles sont désormais devant les Parisiennes. (3-2)#PSGOL pic.twitter.com/Akk3TEL0vN — Tonic Radio (@tonic_radio) April 20, 2024

Le match retour aura lieu dimanche 28 avril au Parc des Princes.

J.H.