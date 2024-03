Ligue des champions : l’Olympique Lyonnais féminin se qualifie pour les demi-finales après sa victoire face à Benfica

L'Olympique Lyonnais féminin s'est imposée 4-1 face au Benfica Lisbonne ce mercredi au Groupama Stadium à l'occasion du quart de finale retour de la Ligue des champions. Pour rappel, à l'aller, les joueuses de Sonia Bompastor avaient gagné 2-1 au Portugal. Et c'est aujourd'hui grâce à deux doublés inscrits par Delphine Cascarino (43' et 51') et Kadidiatou Diani (90+1' et 90+6') que les Lyonnaises ont entériné leur qualification pour le dernier carré de la compétition. En demi-finale, l'OL féminin pourrait affronter le PSG qui, avant son match retour, l'avait emporté 2-1 face à Hacken au match aller.

E.R