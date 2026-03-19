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Ligue Europa : L’OL sombre face au Celta de Vigo(0-2) et dit adieu à l’Europe dès les huitièmes

Olympique Lyonnais - Celta de Vigo, 1/8e de finale retour de Ligue Europa (1-1 à l'aller) : 0-2 (0-0). Buts : Rueda (61e) et Jutgla (90e+2).

L’Olympique Lyonnais ne verra pas les quarts de finale de la Ligue Europa. Battus à domicile par le Celta Vigo (0-2), après le nul de l’aller en Espagne (1-1), les joueurs de Paulo Fonseca quittent la compétition dès les huitièmes, au terme d’une soirée cauchemar au Groupama Stadium.

Le tournant Niakhaté

Le match a basculé très tôt. À la 19e minute, Moussa Niakhaté a été expulsé pour une intervention dangereuse sur Javier Rueda. Une décision logique qui a totalement changé le scénario de la rencontre. Déjà en difficulté avant ce carton rouge, les Lyonnais ont rapidement compris que la tâche allait devenir immense.

Greif maintient l’espoir… puis Lyon cède

Malgré l’infériorité numérique, l’OL a longtemps résisté, porté par un excellent Dominik Greif. Le gardien lyonnais a multiplié les arrêts, repoussant plusieurs tentatives espagnoles et maintenant son équipe en vie. Mais à force de subir, Lyon a fini logiquement par craquer. À la 61e minute, Rueda a ouvert le score pour le Celta Vigo, concrétisant la domination espagnole.

Une fin de match sans réaction

Malgré les entrées d'Afonso Moreira, Pavel Sulc puis de Malick Fofana, de retour de blessure, l’OL n’a jamais réellement été en mesure de revenir dans la rencontre. Pire, les Espagnols ont définitivement scellé le sort du match dans le temps additionnel par Jutgla (90e+2), avant que Nicolas Tagliafico ne soit lui aussi expulsé dans les derniers instants.

Une série noire qui s’allonge

Cette élimination confirme la période très difficile traversée par les Lyonnais. L’OL enchaîne un septième match consécutif sans victoire, bien loin de la dynamique impressionnante du début d’année et des 13 succès d’affilée. Encore en lice dans trois compétitions début mars, Lyon voit aujourd’hui ses ambitions réduites au seul championnat. Désormais, toute l’attention se tourne vers la Ligue 1. Quatrièmes, les Lyonnais restent à la lutte pour le podium, mais voient la concurrence se rapprocher dangereusement. La réception de Monaco dimanche s’annonce déjà comme un rendez-vous capital pour sauver la fin de saison.

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