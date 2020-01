Limonest-Dijon : ”J’ai semé des cailloux jusqu’au Stade de France!”

Le FC Limonest-Saint-Didier-au-Mont-d’Or (N3), petit poucet de la coupe de France, dispute son huitième de finale de la Coupe de France contre Dijon ce mardi (18h30). Cette rencontre de prestige aura lieu sur la pelouse du Groupama OL Training Center.

Enfin une Ligue 1 ! Après avoir créé l’exploit contre le Puy (N) et sur la pelouse de Prix-Les-Mézières (N3) aux tours précédents, Limonest a eu un peu plus de chance au tirage cette fois-ci. Désireux de tomber sur une équipe de l’élite, les joueurs de Nicolas Pinard seront opposés ce mardi à Dijon. Pour le premier huitième de finale de la Coupe de France de son histoire, le FCSLD pourra compter sur le soutien des nombreux supporters attendus au Groupama OL Training Center.

Petit poucet de la compétition, Limonest a fait match nul ce samedi sur la pelouse de Montluçon (1-1) en championnat de National 3. Quatre jours après cette rencontre, les Limonois seront de nouveau à l’honneur et cette fois pour une affiche de rêve face à des Dijonnais qui restent sur une défaite à Montpellier en Ligue 1 (2-1). Si cette rencontre parait assez déséquilibrée, la fouge et l’envie des Rhodaniens pourraient faire la différence contre le 17ème de Ligue 1. Et si l’exploit est possible, les joueurs du président Alexandre Vainchtock ne se feront pas prier pour le réaliser !

Alexandre Vainchtock, président du FCSLD : ce qu’il a dit aux joueurs

Nicolas Pinard, entraîneur du FCLSD : son plan de jeu

Evan Rouvière, buteur contre Prix-Les-Mézières sait que ce match sera difficile

Timothée de Fraguier