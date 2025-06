Linkin Park en concert à Lyon : un retour très attendu au Groupama Stadium le 16 juin 2026

Le légendaire groupe Linkin Park s’apprête à faire vibrer le Groupama Stadium de Lyon le 16 juin 2026, pour un concert exceptionnel très attendu par leurs nombreux fans français. Ce sera une occasion unique de revoir sur scène l’un des groupes les plus influents du rock alternatif et nu-metal.

Un retour après plusieurs années d’absence

Après un succès phénoménal au Stade de France, où leur concert du 11 juillet 2025 a affiché complet en quelques semaines, Linkin Park ajoute une nouvelle date française tant attendue. Le groupe se produira le mardi 16 juin 2026 au Groupama Stadium de Lyon-Décines. Ce sera une occasion rare, puisque Linkin Park n'a pas joué à Lyon depuis 2001, marquant ainsi son premier passage dans la ville en 25 ans et un changement d'envergure scénique significatif par rapport à leur dernière venue à la Halle Tony Garnier.

Cette annonce s'inscrit dans une période particulièrement dynamique pour le groupe, qui confirme sa pleine renaissance après une longue pause. Récemment récompensé aux American Music Awards pour la "chanson rock préférée", Linkin Park surfe sur le succès mondial de son dernier album, From Zero (Deluxe Edition), sorti en 2024 et réédité en mai 2025 avec des titres inédits. Des morceaux comme "Up From The Bottom", qui fusionne rock alternatif et hip-hop, caracolent en tête des classements Billboard, tandis que "The Emptiness Machine" est déjà salué comme un hymne rock marquant de 2024.

Une Nouvelle Ère avec Emily Armstrong

Linkin Park marque son grand retour sept ans après le tragique décès de son chanteur Chester Bennington en 2017. La formation a fait le choix audacieux d'accueillir une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong, qui officie désormais aux côtés de Mike Shinoda, Dave "Phoenix" Farrell, Joe Hahn et Colin Brittain. Malgré certaines critiques initiales, cette nouvelle composition a su trouver son public. Emily Armstrong a notamment contribué à faire connaître le groupe à une nouvelle génération grâce à l'inclusion de leur nouveau titre dans la bande originale de la série animée Netflix Arcane et leur performance à la cérémonie d'ouverture de la finale des Worlds 2024 de League of Legends à Londres.

Un Show Visuel et Sonore Mémorable

Attendez-vous à un spectacle puissant et chargé d'émotion. Sur scène, les membres du groupe promettent un show visuel et sonore à la hauteur de leur réputation. Le concert à Lyon sera l'occasion d'entendre en live les titres du nouvel album From Zero, mais aussi les titres cultes qui ont forgé leur légende, tels que "In The End", "Numb", "Faint" ou encore "Bleed It Out".

Avec plus de 100 millions d'albums vendus, deux Grammy Awards, et une influence toujours aussi forte sur les nouvelles générations, Linkin Park continue d'écrire l'une des histoires les plus marquantes du rock moderne. Leur passage au Groupama Stadium promet d'en être un nouveau chapitre inoubliable. Ce concert est l'unique date prévue dans le sud-est de la France et s'annonce comme un moment fort de la tournée mondiale.

Ne manquez pas cette opportunité de vivre un moment historique avec Linkin Park à Lyon !