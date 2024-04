Plus d'une vingtaine de cambriolages ont été recensés dans le Gier et le Pilat entre octobre 2023 et janvier 2024. Deux habitants de l'Horme âgés de 21 ans ont été jugés pour le vol d'une voiture qu'ils utilisaient lors de cambriolages dans des propriétés isolées. L'équipe organisée aurait également dérobé une remorque à Châteauneuf, ainsi qu'un quad à Graix. De plus, l'un d'entre eux serait impliqué dans 23 cambriolages dans la région.