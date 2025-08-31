play_arrow

L’OL bat l’OM (1-0) et signe un départ parfait en championnat

Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, 3e journée de L1 1-0 (0-0). But : Balerdi (88e, csc).

L’Olympique Lyonnais a décroché une troisième victoire en trois journées de championnat en dominant l’OM (1-0) dimanche soir au Groupama Stadium. Un succès qui a mis du temps à se dessiner dans un match longtemps verrouillé.

Les Marseillais, réduits à dix après l’expulsion de CJ Egan-Riley dès la 29e minute, ont d’abord tenu bon malgré plusieurs situations lyonnaises. Longtemps en manque de justesse dans les trente derniers mètres, l’OL a dû patienter jusqu’aux toutes dernières minutes pour forcer la décision. C’est finalement un ballon mal négocié par Leonardo Balerdi, qui a envoyé le cuir dans ses propres filets à la 88e minute, qui a offert logiquement la délivrance aux supporters.

Malgré le départ de Georges Mikautadze dans les dernières heures du mercato, l’équipe de Paulo Fonseca poursuit son sans-faute et affiche 9 points sur 9 possibles. Seul le PSG tient aujourd’hui le même rythme en tête de la Ligue 1. De quoi confirmer que le début de saison lyonnais est aussi solide qu’inattendu.

https://twitter.com/tonic_radio/status/1962261705225904335

