L’OL démarre fort en s’imposant à Lens (0-1)

Racing Club de Lens - Olympique Lyonnais - LOSC, 1ère journée de Ligue 1 : 0-1 (0-1). But : Mikautdaze (45e+1).

De la solidarité, de l’efficacité, un grand Clinton Mata, un excellent Rémy Descamps, un Georges Mikautadze renard des surfaces et surtout un esprit collectif retrouvé : l’OL a tout mis dans son premier match de la saison. Résultat : une victoire 1-0 à Lens, au terme d’un duel intense et engagé à Bollaert.

Après un été complètement renversant, puis une préparation prometteuse, l’équipe de Paulo Fonseca ne pouvait rêver meilleur départ. Bien en place dès le coup d’envoi, les Lyonnais ont tenu tête à un RC Lens généreux mais brouillon dans le dernier geste. Juste avant la pause, Malick Fofana a profité d’un espace sur son côté pour centrer parfaitement vers Georges Mikautadze, à l’affût et clinique devant le but (45e+1).

Au retour des vestiaires, le scénario a changé : Lens a poussé, mais n’a jamais trouvé la solution. Rémy Descamps a répondu présent dans ses cages, Clinton Mata a multiplié les interventions de haut niveau, et la solidarité du bloc lyonnais a fait la différence. Même la bonne entrée de Florian Thauvin côté nordiste n’a pas inversé la tendance.

Un OL réaliste, accrocheur, parfois en souffrance mais sûr de ses forces collectives : c’est la meilleure nouvelle possible pour les supporters après des semaines mouvementées. Cette victoire à l’extérieur, face à un concurrent de haut de tableau, envoie un signal fort. La saison est formidablement lancée. La semaine prochaine, l'OL recevra le FC Metz lors de la deuxième journée de Ligue 1.

