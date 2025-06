Séisme à Lyon et dans le football français : l’OL en Ligue 2 !

L’information est tombée ce mardi soir : l’Olympique Lyonnais est rétrogradé administrativement en Ligue 2 par la DNCG. Le gendarme financier du football français n’a pas été convaincu par les garanties apportées par le club depuis novembre.

À Lyon, c’est la stupeur. Les dirigeants lyonnais avaient pourtant affiché leur confiance. Ces derniers mois, l’OL avait vendu pour plus de 100 millions d’euros de joueurs et réduit drastiquement ses charges salariales.

John Textor déclarait encore mardi en début de soirée être "très à l’aise avec les liquidités du club", assurant que l’OL était "l’un des clubs les mieux capitalisés de France". Un discours qui n’a pas convaincu la DNCG.

Le club peut encore faire appel dans les prochains jours. En attendant, l’Olympique Lyonnais, sept fois champion de France, voit son avenir basculer. Sportivement, financièrement, symboliquement : c’est une onde de choc pour tout le football lyonnais.

Parmi les réactions, celle de l'ancien président de l'OL Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux :



"C’est un choc. Un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l’Olympique Lyonnais. Je pense d’abord aux joueurs, aux éducateurs, aux salariés du club, à nos supporters tellement fidèles, et à tous ceux pour qui l’OL est bien plus qu’un club. Pendant 36 ans, j’ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire. J’ai tout donné pour bâtir un club solide, respecté, ambitieux et sain financièrement. Aujourd’hui, c’est la tristesse qui domine. Et une immense incompréhension. Par respect pour les institutions, et dans la retenue que m’impose aussi la disparition de Bernard Lacombe, je ne commenterai pas davantage à ce stade. Je n’ai pas encore connaissance des attendus de la décision. Je souhaite de tout mon cœur que l’appel, et les garanties que pourra apporter l’OL — et surtout celles de John Textor et de ses associés au sein d’Eagle Football Holding — permettront de revenir sur cette situation inédite. Je resterai, comme je l’ai toujours été, vigilant et profondément attaché à l’avenir de notre club."