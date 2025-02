L’OL, le FCVB, le GOAL FC et l’ASVEL : l’agenda sportif de ce week-end

Football :

OL - Stade de Reims : Dimanche 15h - 21ᵉ journée de Ligue 1 : Une semaine après sa déconvenue au Vélodrome face à l'OM, l'OL doit se remobiliser directement pour rester au contact de l'Europe. Fonseca a pu bénéficier d'une semaine complète pour travailler et préparer la rencontre de ce week-end. Le club rhodanien devra remettre la marche avant à domicile face à un Reims, 13ᵉ de Ligue 1 et en grande difficulté ces dernières minutes.

FC Villefranche - AS Nancy-Lorraine : Vendredi 19 h 30 - 20ᵉ journée de National : Défait 1-0 sur la pelouse de Paris 13 Atlético la semaine dernière, le FCVB cale et reste sur deux défaites de rang sans marquer le moindre but. Ce vendredi, les Caladois accueillent le 1ᵉʳ du classement pour une rencontre qui s'annonce difficile. Le FCVB devra s'imposer pour pouvoir respirer en bas de tableau.

Hyères FC - GOAL FC : Samedi 18h - 18ᵉ journée de National 2 : En raison des chutes de neige, le match contre le Puy Foot a été reporté. Le GOAL FC n'a donc toujours pas joué depuis le 25 janvier. Toujours bon dernier de son groupe avec six points, le club se déplace sur la pelouse d'Hyères, 1ᵉʳ du classement. Un match qui s'annonce très compliqué, mais le GOAL FC doit s'imposer pour ne pas entériner définitivement ses espoirs de maintien.

Basket :

Paris - ASVEL : Dimanche 19h - 19ᵉ journée de BetClic Élite : Après deux défaites de rang en Euroligue et en championnat, l'ASVEL n'avance plus. Le club se déplace sur le parquet de Paris, 1ᵉʳ du classement. L'ASVEL va devoir redresser la barre pour pouvoir rester proche de la tête du classement et ne pas prendre de retard.