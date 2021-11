L’Olympique de Marseille cale à domicile face au FC Metz (0-0)

L’Olympique de Marseille et le FC Metz se sont neutralisés ce dimanche après-midi au stade Vélodrome (0-0). Les Marseillais pourront avoir des regrets après avoir disputé près de quarante minutes en supériorité numérique. Avec ce match nul les Olympiens récoltent un point et restent à la 4e place du classement, place à laquelle ils sont assurés de rester à l’issu de cette 13e journée.

La première mi-temps a pourtant été globalement dominé avec une possession atteignant par moment les 80% en faveur de l’OM. Mais les occasions manquaient à l’appel, hormis une belle frappe enroulée de Dimitri Payet qui venait s’écraser sur la barre transversale messine dans le premier acte. De l’autre côté, les joueurs de Frédéric Antonetti n’avaient presque pas le ballon mais se créaient pourtant plusieurs grosses occasions en phases de contre-attaque. Thomas Delaine, le piston gauche des visiteurs, touchait ainsi le montant droit puis le montant gauche au cours de cette même première période.

Au retour des vestiaires, les Marseillais continuaient à avoir le monopole du ballon mais toujours en ayant beaucoup de difficulté à s’infiltrer dans la surface messine, ou alors avec beaucoup de maladresse dans le dernier geste. Mais on pensait que le match allait tourner lorsque Jemerson, le défenseur du FC Metz, était exclu à la 58e minute de jeu suite à un contact appuyé sur Payet. Mais malgré une supériorité numérique pendant près de 40 minutes, puisqu’il y a eu pas moins de 9 minutes de temps additionnel en raison de plusieurs blessures, les Marseillais n’ont jamais su trouver le chemin des filets et auraient même pu se faire surprendre à plusieurs reprises par des Messins surprenants et ayant manqué de sang-froid dans le dernier geste.

Désormais place à la trêve internationale. La prochaine rencontre olympienne sera primordiale puisque les Phocéens affronteront l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium le 21 novembre prochain.