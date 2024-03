LVMH lance un job dating à Lyon

Les Métiers d'Excellence LVMH partent en tournée à la recherche de leurs futurs talents et passent pour la première fois à Lyon.

En plus d'avoir lieu au Palais de la Bourse à Lyon le vendredi 29 mars, la tournée se déroule également dans 4 autres villes en France (Paris, Reims, Orléans et Clichy-sous-Bois) et dans trois villes en Italie (Florence, Padoue et Naples).

Cette tournée "You and ME" fait écho à l'ambition de LVMH de développer l'employabilité des jeunes et des personnes en reconversion dans les Métiers de la création, de l'artisanat et de l'expérience client (vente, hôtellerie, restauration...).

Lors de ce salon, les participants pourront découvrir plus de 280 métiers et 3500 offres d'emploi pourvoir dans ses Maisons.

Le salon sera ouvert de 9h à 11h aux groupes scolaires et au grand public à partir de 11h.

Pour participer, il est recommandé de s’inscrire via la plateforme : https://youandme.lvmh.com/content/tournee-you-and-me.

RC