Lyon classée parmi les villes les plus attractives de France pour travailler

D’après le baromètre Arthur Loyd, qui évalue les évolutions et les régressions du pays dans différents secteurs, Lyon figure dans le top des villes les plus attractives en terme d’emploi et d’économie.

Comme présenté dans Le Parisien, le baromètre Arthur Loyd classe Lyon en tête de plusieurs classements. La cité des Gones est notamment première dans les catégories de performances économiques et d’accueil des entreprises. Les villes sont répertoriées en différentes catégories, et triées en fonction de leur nombre d’habitant (entre 100 000 et 200 000, entre 200 000 et 500 000, entre 500 000 et 1M, plus de 1M)

Lyon, trois fois première

En terme de performance économique, Lyon décroche la médaille d’Or parmi les agglomérations de plus d’un million d’habitants. Nantes est également répertoriée dans ce classement, mais aussi deux autres villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont-Ferrand et Valence.

Lyon décroche également la palme dans la catégorie marché tertiaire et accueil des entreprises. Strasbourg, Poitiers et Angoulême sont aussi premières de leurs classements respectifs.

Enfin, Lyon est considérée comme étant la ville qui a le mieux résistée à la crise sanitaire, parmi les agglomérations de plus d’un million d’habitants. Bordeaux et Toulouse complètent le podium.

Deux départements de la région figurent parmi ceux ayant augmenté le plus significativement leur nombre d’emplois. La Savoie se classe deuxième dans ce classement avec 20 300 emplois créés, suivis par le Rhône, 3e, avec une hausse des effectifs de 19 400. Paris étant leader dans ce domaine avec +33 000 emplois créés sur l’année.