Lyon en quête d’assesseurs pour les prochaines élections

Pour les élections municipales et métropolitaines de mars (le 15 et 22 mars), la Ville de Lyon recrute des assesseurs bénévoles.

Pour la première fois, les électeurs de la Métropole de Lyon voteront pour choisir d’une part leurs conseillers municipaux, et d’autre part leurs conseillers métropolitains. Les derniers voient en effet leur nombre doubler avec ce double scrutin.

Comment devenir assesseur bénévole pour les élections municipales et métropolitaines : https://t.co/c0QZYmtdts pic.twitter.com/SuwC127ksS — Ville de Lyon (@villedelyon) January 13, 2020

Lyon compte 294 bureaux de vote. Pour chacun, la présence de deux assesseurs au moins est demandée. Sur l’ensemble de la ville, près de 1 200 assesseurs devront être présents chaque jour d’élection.

Pour pouvoir s’inscrire, il faut obligatoirement être électeur à Lyon, puis renseigner ses coordonnées en ligne ici

Afin d’accompagner les personnes volontaires et de mieux faire comprendre le rôle de l’assesseur, la Ville de Lyon proposera des sessions de formation quelques jours avant les élections.