Entre 5 500 et 13 000 personnes avaient manifesté ce mercredi 1er mai à Lyon. De nombreux incidents ont eu lieu pendant cette manifestation, menant à l'interpellation de 22 personnes. Parmi ces personnes, huit vont être jugés en comparution immédiate, quatre d'entre eux pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique et participation à un groupement en vue de commettre un délit, et les quatre autres pour participation à un groupement en vue de commettre un délit.

M.D